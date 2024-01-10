Son dakika | Hatay'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.38'de meydana gelen depremin merkez üssü Samandağ olarak kaydedildi.A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı...

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