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Son dakika: Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG-PKK'lılar yakalandı |Video

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Giriş: 16.06.2020 15:18
Güncelleme:16.06.2020 15:18
Son dakika haberi... Hatay Valiliği "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır." açıklamasını yaptı.

Hatay Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında '11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır' ifadeleri kullanıldı.

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