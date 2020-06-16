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Son dakika: Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG-PKK'lılar yakalandı |Video
Son dakika haberi... Hatay Valiliği "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır." açıklamasını yaptı.
Hatay Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında '11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır' ifadeleri kullanıldı.