Son dakika: Hangi aşıda ne yan etki var? Aşılama takvimi ne zaman? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Son dakika haberi... Bilim Kurulu aşılanma tarihlerini belirledi mi? Aşılama takvimi ne zaman duyurulacak? Kitlesel aşı takvimi ne olacak? Türkiye'de kimin nasıl aşılanacağı belirlendi mi? Yan etkileri bakımından Çin ve Alman aşılarını karşılaştırabilecek yeterli veri elde edilebildi mi? Ne sonuçlar alındı? Hangi aşıda ne yan etki var? Aşı olduktan sonraki yan etkiler ile uzun vadeli yat etkileri arasında ne fark var? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Bilim Kurulu aşılanma tarihlerini belirledi mi? Aşılama takvimi ne zaman duyurulacak? Kitlesel aşı takvimi ne olacak? Türkiye'de kimin nasıl aşılanacağı belirlendi mi? Yan etkileri bakımından Çin ve Alman aşılarını karşılaştırabilecek yeterli veri elde edilebildi mi? Ne sonuçlar alındı? Hangi aşıda ne yan etki var? Aşı olduktan sonraki yan etkiler ile uzun vadeli yat etkileri arasında ne fark var? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

AŞILAMA TAKVİMİ NE ZAMAN DUYURULACAK?

Bu hafta sonundan itibaren aşı Türkiye'ye gelecek. Aşının 15 gün kadar sürebilecek Türkiye'deki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacak bir güvenlik çalışması olacak. Bu çalışma bittikten sonra da Türkiye'deki faz 3 çalışması, Nisan'daki etkilerini araştıran çalışması tamamlanarak tekrar değerlendirilmesi yapılacak. Kabaca yılbaşının hemen öncesi veya hemen sonrası uygulamaya geçeceğini söyleyebiliriz.

HANGİ AŞIDA NE YAN ETKİ VAR?

Şu an en çok elimizde olan yan etki 6 aya kadar yan etkiler. Çünkü 6 aydır aşı çalışmaları sürüyor. Aşı yapıldıktan sonraki yan etkilere baktığımızda aşı yerinde kızarma ağrıma, hafif bir baş ağrısı, 1-2 gün burun akıntısı gibi normal çocuklarımıza aşı yaptığımızda da ortaya çıkan elbette söz konusu olabiliyor. Hiç olmadığı gibi ağrı kesici alması gerekecek kadar baş ağrısı gibi bulgularla da karşımıza çıkabiliyor aşı.

Fakat uzun vadeli yan etkiler özellikle Çin aşısında çok eski bir yöntemle üretilen bir aşı olduğu için hala bu yöntemle üretilen aşılar kullanılıyor. Eski derken güvenilirlik anlamında ifade ediyorum. Bildik bir yöntemle üretildiğini belirteyim. O yüzden olası uzun vadeli açıkçası beklenmiyor.