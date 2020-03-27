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27.03.2020

Yunanistan'daki Türk köyüne karantina! Koronavirüsten 1 kişi öldü |Video

Yunanistan'ın İskeçe kentinde Türklerin yaşadığı Şahin köyü, korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. İskeçe kentinde karantinaya alınan köyde 1 kişi öldü, 4 vaka var. A Haber muhabiri Manolis Kostidis, konu ile ilgili detayları Atina’dan aktardı.

Yunanistan'ın İskeçe kentinde yer alan Türklerin yaşadığı Şahin köyü, korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle karantina altına alındı. Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, Mustafçova Belediyesi'ne bağlı Şahin köyünde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Şahin köyünde Avrupa'da çalışanların evlerine dönmesi sonucu vaka sayılarının arttığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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