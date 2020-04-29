Son dakika haberi: Uzaktan eğitim EBA uzatıldı! Flaş haberi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu | Video

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı." dedi. Öte yandan Selçuk, "EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un Bakanlık merkez binasında verdiği mesajlar şu şekilde;

"UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİ UZATILDI"

Cumhurbaşkanımızın öncülüğüne Bakanlığımız uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri ile ilgili üretime de kesintisiz devam ediyor. Bakanlığımız bünyesinde Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. 1 milyon öğretmenimiz de görev alıyor. Dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçmenin faydalarını görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devamı kararlaştırıldı.

"EBA ELİMİZDEKİ TEK SEÇENEK"

Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitim üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili tedbirler hayata geçti.

"ÖĞRENCİ SAYISININ DA 1 MİLYONA YAKLAŞTIĞINI DA SÖYLEYEBİLİRİZ"

Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.

"PSİKOSOSYAL DESTEKLERİMİZ DE DEVREYE GİRİYOR"

EBA'da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de devreye giriyor.

"TELAFİ EĞİTİM" NASIL OACAK?

Bakanlık olarak telafi eğitim sürecini planladık. Uzaktan eğitim, telafi eğitimi bir bütündür. Salgınla mücadele bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı.

LSG SINAVI TARİHİ...

LGS tarihiyle ilgili hafta başındaki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN "SINIF GEÇME NASIL OLACAK?" SORUSUNA YANIT

Sınıf geçme ile ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz not ortalaması kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Birinci dönemin notları geçerli. Bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.