Türkiye düşmanı Cem Özdemir koronavirüse (corona virüs) yakalandı! Vatandaştan dikkat çeken yorum: Corona'ya geçmiş olsun |Video

Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırarak Alman siyasetinde prim yapma çabalarıyla bilinen Cem Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu. Türkiye düşmanlığıyla bilnen Özdemir'in testinin pozitif çıkması, sosyal medyada da ilginç yorumlara yol açtı.

Koronavirüs dünyayı esir almaya devam ediyor. Dünya çapında 9 bine yakın insanın ölümüne neden olan virüs, sanatçı, sporcu, siyasetçi gibi toplumun yakından tanıdığı insanları da etkisi altına alıyor.Alman Yeşiller Partisi'nin eski eşbaşkanı Cem Özdemir, Twitter hesabından paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Özdemir, herkesi karantina kurallarını uyma ve evde kalmaları konusunda uyardı.Türkiye düşmanlığıyla bilnen Özdemir'in testinin pozitif çıkması, sosyal medyada da ilginç yorumlara yol açtı. Bazı Twitter kullanıcılarıifadelerini kullandı.