Sınırda göçmenlere ateş açıldı! Hakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın tutumunu A Haber'e değerlendirdi|Video

Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, son gelişmeleri ve Yunanistan’ın mülteci tutumunu A Haber’e değerlendirdi.

Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere Yunan askerince ateş açıldı, bazı düzensiz göçmenler yaralandı. TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu son gelişmeleri ve Yunanistan'ın mülteci tutumunu A Haber'e değerlendirdi.

"İNSAN HAKLARI İÇİN TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAN AB SINIFTA KALMIŞTIR"

TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu şu açıklamaları kaydetti:

"Sınırda yaşanan insanlık dramı ile ilgili komisyon olarak bir karar aldık. Yerinde incelemelerde bulunmak üzere de bugün Edirne'ye geldik. Her fırsatta insan hakları değerleri üzerinden ülkemize parmak sallayan AB ve onun bir üyesi olan Yunanistan'ın burada sistematik bir şekilde insan hakları ihlalleri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir şey değildir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 13.maddesi ve 1951 tarihli mülteci hakları sözleşmesine göre, geçmek isteyen sığınmacıların yapılan kontroller sonucunda sığınma hakkının kabul edilmesi gerekiyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İnsan Hakları Gözlem Merkezi Genel Direktörü' nünde bu anlamda açıklamaları gelmeye devam ediyor. Maalesef burada çok acımasız bir durum söz konusudur. Türkiye'de yaklaşık 8 yıldan bu yana 3 milyon 600 bin Suriyeli ve 300 bin civarında düzensiz göçmen bulunuyor. Bu göçmenleri gerek barınmaları gerekse temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından Türkiye'nin yapmış olduğu fedakarlıkları da dikkate aldığımızda, Yunanistan'ın insan hakları ihlali yaptığını görüyoruz. İnsan hakları noktasında her gün Türkiye'ye parmak sallayan AB burada sınıfta kalmıştır."