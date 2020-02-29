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29.02.2020
Son dakika haberi: NATO'ya bağlı Alman savaş gemisi boğaz sularında |Video
Son dakika haberine göre NATO'ya ait F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege sularına doğru yol aldı. Bir süre sonra da gözden kayboldu.
NATO'ya bağlı F-218 borda numaralı Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ayvacık açıklarından Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'ne seyreden fırkateyn, Ayvacık ile Midilli adası arasında bir süre yol aldıktan sonra gözlerden kayboldu.
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