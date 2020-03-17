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17.03.2020

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı. Detaylar A Haber ekranlarında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan
Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildiler. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

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