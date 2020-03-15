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Maske operasyonu! Koronavirüs bahanesiyle maske takıp... |Video
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüsü salgınından korunmak için maske takılmasını fırsat bilerek yankesicilik yapan 4 kişiyi yakaladı.
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