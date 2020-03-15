15 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
15.03.2020

Maske operasyonu! Koronavirüs bahanesiyle maske takıp... |Video

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yeni tip korona virüsü salgınından korunmak için maske takılmasını fırsat bilerek yankesicilik yapan 4 kişiyi yakaladı.
Koronavirüs bahanesiyle maske takıp yankesicilik yaptılar! 4 kişi yakalandı KORONAVİRÜS BAHANESİYLE MASKE TAKIP YANKESİCİLİK YAPTILAR! 4 KİŞİ YAKALANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Koronavirüs bahanesiyle maske takıp...
Koronavirüs bahanesiyle maske takıp...
Corona virüs dünyaya böyle yayıldı
Corona virüs dünyaya böyle yayıldı
Umreden gelenler Ankara'da gözlem altına alındı
Umreden gelenler Ankara'da gözlem altına alındı
Umre yolcuları Ankara’da karantinaya alındı
Umre yolcuları Ankara’da karantinaya alındı
Koronavirüs hastası tutuklandı
Koronavirüs hastası tutuklandı
Sıcaklık arttıkça koronavirüs etkisini kaybecek mi?
Sıcaklık arttıkça koronavirüs etkisini kaybecek mi?
Başkan Erdoğan ile Aliyev'den kritik kararlar!
Başkan Erdoğan ile Aliyev'den kritik kararlar!
KKTC'de koronavirüs alarmı! Yasaklandı
KKTC'de koronavirüs alarmı! Yasaklandı
Sınırda 7 ceset bulundu
Sınırda 7 ceset bulundu
Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı
Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı
Bağdat'tan İstanbul'a 'korsan' uçak! Yolcular karantinaya alındı...
Bağdat'tan İstanbul'a 'korsan' uçak! Yolcular karantinaya alındı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu
Daha Fazla Video Göster