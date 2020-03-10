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Kuzey Irak'ta TSK ve MİT'ten operasyon: 5 PKK’lı öldürüldü |Video
MSB'den yapılan açıklamada, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında (MSB) "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında (MSB) "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB'DEN KARARLILIK MESAJI
Bakanlık ayrıca, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." mesajını verdi.
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