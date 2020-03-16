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16.03.2020

Koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyon neden önemli? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Eğer bu hızla devam ederse... |Video

Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerden sosyal izolasyon ne kadar önemli? Bölgesel karantina neden etkili? A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığın dünya nüfusunun milyonda 22'sinde görüldüğünü vurgulayarak, "Eğer bu hızla devam ederse hiçbir önlem almazsak yaklaşık 8 kuluçka süresi sonra, yaklaşık bir buçuk ay sonra dünya nüfusunun yarısı bu hastalığı geçirmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerden sosyal izolasyon ne kadar önemli? Bölgesel karantina neden etkili? A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığın dünya nüfusunun milyonda 22'sinde görüldüğünü vurguladı.

SERBEST DOLAŞIMA BIRAKILIRSA...

Ceyhan, sosyal izolasyonun önemini belirterek, "Dünya nüfusunun milyonda 22'si bu hastalığa sahip. Eğer bu hızla devam ederse hiçbir önlem almazsak yaklaşık 8 kuluçka süresi sonrası, yaklaşık bir buçuk ay sonra dünya nüfusunun yarısı bu hastalığı geçirmiş olacak. Serbest dolaşıma bırakır hiçbir tedbir almazsak iki ay sonra Türkiye nüfusunun yarısı, yani 40 milyon insan bu virüsü kapmış olacak" ifadelerini kullandı.

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