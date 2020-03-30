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30.03.2020

İstanbul'da polis kıraathaneleri bastı koronavirüs tedbirine uymayanlara ceza yağdı |Video

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara ceza yağıyor. Bu kapsamda Küçükçekmece ve Sultanbeyli’de iki kıraathane mühürlendi.

Alınan bilgilere göre, Sultanbeyli ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara para cezaları verildi. Denetimler kapsamında dün Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi, Kuğulu Caddesi ile Küçükçekmece'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi, Piri Reis Sokakta kıraathane olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin açık olduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine söz konusu adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, dış kapıları kilitli olan işletmelerin kapısını kırarak içeri girdi.



İçeride şahısların bulunduğu ve çay servisinin yapıldığı tespit edildi. İş yerleri kapatılırken, işletme sahipleri Şener S. ve Serkan K. ile Sultanbeyli'de 7, Küçükçekmece'de ise 12 olmak üzere toplam 19 kişiye para cezası uygulandı. Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre kişi başına 392 TL idari para cezası uygulandı.



Ekipler denetimlerin sık aralıklarla devam ederken, her iki kıraathane de mühürlendi.

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