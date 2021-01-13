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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da helikopter düştü iddiası!

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Giriş: 13.01.2021 18:10
Güncelleme:13.01.2021 18:17
Son dakika haberi... İstanbul Beykoz Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü ihbarı haberi geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Beykoz Elmalı Barajı bölgesinde helikopter düştü ihbarı üzerine bölgede aramalar yapılıyor.

Yerden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, havadan polis helikopteriyle yapılan aramalar sürüyor.

İhbarı değerlendiren ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.

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