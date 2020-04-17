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Hollanda'da telefonla koronavirüs teşhisi! Ülkeyi sarsan uygulamayı canlı yayında böyle anlattı |Video
Hollanda da hastaneler koronavirüs testi pozitif ve durumları kötü olan hastaları kabul etmemek için elinden geleni yapıyor. Yapılan uygulama ise Avrupa'nın çaresizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hollanda'da sağlık sistemi çöktü mü? Test sonucunuz pozitifse ne yapmanız gerekli? A Haber muhabiri Fatih Özyar, Amsterdam'dan canlı yayında Hollanda'nın telefonla koronavirüs teşhisi uygulamasını anlattı
TELEFONDA KOVİD-19 TESTİ
Avrupa'da durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Özyar, vatandaşların evlerinde ölüme terk edildiğini belirtti. Özyar, "Bir anlamda size telefonda teşhis konuluyor. Telefonla siz yüzde 100 koronavirüssünüz diyor. Nefes almanızda herhangi bir probleminiz var mı? İkinci soru ise çenenizi göğsünüze değdirebiliyor musunuz? Şayet çenenizi göğsünüze değdiriyorsanız 'evinizde kalın 6 saatte bir aspirin değerindeki hapı içmeye çalışın' diyorlar. Koronavirüs olduğunu hissettiğinizde tedavi almak istiyorsanız bu çok zor." ifadelerini kullandı.
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