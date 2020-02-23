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23.02.2020

Ev yapımı roket sonu oldu! Saniyeler sonra... |Video

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde evde kendi yaptığı roketle havalanan Michael Hughes, roketin havalandıktan sonra yere çakılmasıyla hayatını kaybetti.

California'nın Barstow kenti yakınlarında ortağı Waldo Stakes ile ürettikleri buharlı roket ile uçma denemeleri yapan 64 yaşındaki Michael Hughes, roketin havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılmasıyla hayatını kaybetti.


DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

'Çılgın Mike' lakaplı mühendis daha önce de benzer denemeler yapmasıyla biliniyordu. Ölümüne sebep olan denemede evde yaptıkları buharlı roketiyle 1,5 km yükselerek 'Karman Çizgisine' ulaşmak istiyordu. Karman Çizgisi dünyanın atmosferiyle uzay boşluğu arasındaki sınıra verilen ad olarak biliniyor. Polis bir kişinin roket fırlatma sonrası çöle çakılarak hayatını kaybettiğini ve soruşturmanın devam ettiğini yazılı olarak açıkladı.

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