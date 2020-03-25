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Ekmeğe koronavirüs önlemi! |Video
Koronavirüse karşı mücadelede alınan önlemler genişletiliyor. Bu kapsam fırınlarda da düzenlemeler getiriliyor. Artık ekmek alırken temas sağlanmayacak. Fırında müşteriler arasında en az 1 metre mesafe olması gerekirken, eldiven ve maske ile tedbirlere titizlik gösterilecek. A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında detayları aktardı...
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