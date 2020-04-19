“Dijital savaş” kimin planı? Yeni dünya düzeni "dijital diktatörlük" mü? |Video

Gelecek nesillerde beyinlerin zihinlerin mühendisliklerini göreceğiz. Bunlar 21. yüzyıl ekonomisinin ana ürünleri olacak. Verileri kontrol edenler yaşamın geleceğini kontrol edenler tarafından belirlenecek. Artık veriler en önemli ekonomik varlık olarak makinelerin yerini alıyor. Yeni dünyada dijital çağın kapısı aralanıyor. “Dijital savaş” kimin planı? Yeni dünya düzeni "dijital diktatörlük" mü? İşte İsrailli Profesör Yuvan Noah Harari'nin 2018 yılında Davos zirvesinde yaptığı konuşma...