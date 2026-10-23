Hububatta Cumhuriyet tarihinin rekoru! TMO depoları doldu, ihracat hazırlığı başladı

Türkiye’de 2026 yılı hububat üretiminde rekor kırıldığı bildirilirken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarındaki doluluk nedeniyle ihracat hazırlıkları hız kazandı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday üretiminin 25 milyon tonun, arpa üretiminin ise 10 milyon tonun üzerine çıktığını açıkladı. Depolarda satışa hazır yaklaşık 5,5 milyon ton buğday ve arpa bulunduğu belirtilirken, ürün fazlasının değerlendirilmesi için dış pazarlara yönelindi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, hububatta rekor üretimin ve TMO’nun stok yönetimine ilişkin hazırlıklarının ayrıntılarını aktardı.