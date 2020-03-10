Bakan Mevlüt Çavuşoğlu o konuşmayı açıkladı! Başkan Erdoğan’dan Avrupa’ya rest: Ben size 4 katını göndereyim |Video

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme kritik açıklamalarda bulundu ve çok önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın Brüksel ziyareti hakkında Çavuşoğlu, ''Yapıcı ve olumlu bir havada tüm gerçekler konuşuldu.'' dedi. Öte yandan, Çavuşoğlu Avrupa'yı "Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz." sözleri ile eleştirdi. Çavuşoğlu göçmen konusunda Avrupa'ya rest çektiğini "Cumhurbaşkanımız "Şartsız siz alın, ben 4 katını göndereyim" dediğini duyurdu. Ayrıca Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın son Rusya zirvesinde ortaya atılan görüntüler hakkında, "Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bir şey değil. En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme kritik açıklamalarda bulundu ve çok önemli mesajlar verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



ÇAVUŞOĞLU'NDAN MOSKOVA'DAKİ GÖRÜNTÜLERE YANIT: RUS MEDYASININ YAPTIĞI BÜYÜK SAYGISIZLIK



Rusya medyasını anlıyorum da bizi içerde, bu kara propagandadan memnun olmuş o kadar kişi var ki onları gerçekten anlamıyorum. Bu kadar düştük mü? Rusya medyasında çıktı, Erdoğan bekletildi bundan çok mutlu olduk' Bazen anlamakta zorlanıyorum. Protokolün ne olduğunu bilmek lazım. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Bir uçtan bir uca baya yürünüyor.

Her seferinde sayın cumhurbaşkanımızla, havaalanından oraya beraber gittik ve gittiğimiz zaman da kapının önünde karşıladığını görüyorsunuz. Çıkışta da Putin Cumhurbaşkanımızı arabaya kadar hep uğurladı. Peskov da büyükelçimizle görüşmüş, bu resmi bir şey değil diye. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Yani Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse Putin de 1 dakika bekledi. Peskov, basının işte seviyesinin böyle düşük olduğunu söyledi.

Bu tür şeyler izah etmekten bile üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaktan ben şeref duyarım ama bunu ucuz bir şekilde kamuoyun pompalamanın kime ne faydası var. Putin'in kendisi bize kadar geldi tokalaştı. Cumhurbaşkanımı Lavrov'la ve Rus heyetle tokalaştı. Bu nezaket kuralıdır.

Bundan bir şey çıkartmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Esas Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır.



Putin cumhurbaşkanımıza da söylemiştir. "size yapılan saygısızlık bana yapılan saygısızlıktır" demiştir. Uçak düşürme hadisesinden söyle de görmüştük. Maalesef Rus medyası hemen en ufak görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Ama ne oldu hepsini yediler yuttular.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İSE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADIĞINI AÇIK"



Malumunuz, Cumhurbaşkanımız dün Brüksel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Burada sadece göç meselesi değil, AB sürecimizde güzel bir şekilde değerlendirildi. Zirve yapıcı ve olumlu bir havada geçti fakat sorunları da görüşmek gerekiyor. Michael ise Türkiye ile iyi bir diyalog olmadığı için sorunların yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB'nin hangi sözlerini tutmadığını söyledi. Bize mülteciler konusunda fon yardımı 3 artı 3 idi. Şu anda birinci 3 milyar dolar bile ödenmedi. Bunun nedeni ise hep bürokrasi. Avrupa Birliği'nin ise verdiği sözleri tutmadığını açık.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI... ERDOĞAN'DAN GÖÇMEN ÇIKIŞI: "BEN 4 KATINI GÖNDEREYİM" DEDİ



Cumhurbaşkanımız "Şartsız siz alın, ben 4 katını göndereyim" dedi. Oyalama bitti, bir yol haritası belirlenecek. 26 Mart'a kadar bir yol haritası belirlemeye çalışacağız.

''AB'NİN TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR''



Bu 18 Mart mutabakatının içerisinde yüksek diyalog vardı. AB ise bunun tam tersine diyalogu durdurdu. Sizin ise bize mecburiyetiniz var bu gibi komik kararlar almayın. Dün akşam görüşme önemliydi. Öncelikle ilişkileri geliştirmek için de oldukça önemliydi. Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik. Ama adımların atılması lazım. Bu adımlar, AB'nin Türkiye'te dürüst davranması lazım. AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var. AB'ye yalvarır bir pozisyona düşmedik, düşmeyiz de.

''TÜRKİYE'Yİ OYALAMA DEVRİ BİTMİŞTİR''



Bize gelmesin yeter anlayışı olmaz. Bize, bizim sınırlarımıza gelmesin hep dediler. Ama bu göçmenlerin Suriye'ye dönmesi 18 Mart mutakabatında yer almasına rağmen de destek vermeyeceğiz dedik İdlib'de bu kadar insan sınıra dayanmış. Ama onlar biz bu parayı nereye göndereceğiz, nereden nasıl diyorlar devamlı. Biz para peşinde değiliz. İlkeli bir tutum sergiliyoruz. 2016'nın şartları ile, göçmenlerin ihtiyaçları da değişiyor. Dolayısıyla yeni şartlar çerçevesinde ne yapmamız lazım şeklinde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Biz yapıcı bir çalışmaya hazırız. Artık Türkiye'yi oyalama dönemi tamamen bitmiştir.

Brüksel'de gerçekleşen zirvede, siyasi ve teknik irtibat sürdürülsün kararı verildi. 2016'da İdlib yoktu mesela. Terörle mücadeledeki samimiyetsizlikleri nasıl ortadan kaldıracağız, bugünün şartlarında neler yapabilir diyerek bir görüşme gerçekleştirdik.

''YENİ AB YÖNETİMİ, YÜKÜMÜZÜN FARKINDA''



Göçmeler sınıra dayanınca işin ciddiyetini kavradılar. 9 yıldır biz Türkiye'de bu yükü çekiyoruz. Göçmen gelmeyince bir şey demiyorlar. Rakamları paylaşınca ise sadece teşekkür ediyorlar. Bu desteğin verilmemesinin tek sebebi ise hissetmemeleriydi. Yeni AB yönetimi ise Türkiye'nin yükünün farkında.

Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırından başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor.

TÜRKİYE'NİN AB İLE İLİŞKİLERİ



AB süreci tek taraflı bir süreç değil. İki taraflı adım atmamız gerekiyor. Bize uluslararası hukuku hatırlatanlar bunun tam tersini yapıyorlar. Vize serbesti konusun biz üzerimize düşeni yaptık. AB bundan sonra yeni üye istemiyorum dedi. Bu arkadaşlar konuşuyor da bir kere de AB Türkiye'ye haksız demiyorlar. Politikaları başarısız demiyorlar. Suriye'yi yakıp yıkanlar hep haklı biz hep haksızız. Siyasi sebeplerde fasıl açılmasını engelleyenler var. Biz fasılların hepsini açmaya hazırız.

YUNAN GÜÇLERİNİN SIĞINMACILARA SERT MÜDAHALESİ



Sığınmacıların üzerine kaynar su döküyorlar. Bir de bize insan hakları konusunda ders veriyorlar. Türkiye'de böyle bir şey olsa tüm dünya ortaya kalkardı. Bugüne kadar 5 kişiyi öldürdüler. Peki biz napıyoruz Kızılay görev alıyor, biz göndermekte zorlamıyoruz. Biz yaz aylarının özellikle denizden giden göçmen sayısı artıyor. 455 bin düzensiz göçmeni yakaladık.

Bazı göçmen kaçakları ise bu işi legal sanıp, kendilerini tanıyor. Onlar hakkındaki çalışmalarımız ise sürüyor.

İDLİB KONUSU



Moskova'da geçici bir ateşkes tehsis edildi. Ve mutabakat sağladıkları konuları bize verdiler. Her şeyden önce bu ateşkes İdlib'deki Suriyeli kardeşlerimize yaramıştır. Biz neden mücadele ediyoruz. Sınırlarımızdaki baskıyı azaltmak için, ülkemizdeki sığınmacıların evlerine dönebilmesi için mücadele ediyoruz. Suriye'de sessizliğin hakim olmasını istiyoruz. Amaç neydi bunu durdurmak. Bu ateşkesi ise kalıcı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüyoruz. M4'ün güneyini Ruslar, kuzeyini de biz denetleyeceğiz. M4 karayolunun güvenli bir şekilde açılması için neler yapılabilecek, ne yapılmalı konusunda anlaşmaya varmak için Rusya'dan bir heyet geldi. Bugün Ankara'da bir görüşme gerçekleşecek.

Ateşkes konusunda dün bir ihlal oldu. Basit bir cam indirme. Rusya dün sert bir şekilde rejimi uyarmış.

''REJİM ATEŞKESE UYMAZSA, GEREKENİ YAPARIZ''



Ateştes konusunda dün bir ihlal oldu. Basit bir cam indirme. Rusya dün sert bir şekilde rejimi uyarmış. Rejim bu ateşkese uymazsa, bugüne kadar kahraman ordumuz ne yaptıysa onu yaparız. SİHA'larımız nasıl yok ettiyse yine onu yaparız. Bunu mutakabatta da ortaya koyduk.



ÇAVUŞOĞLU: ABD'YE "GARANTİ VERİRSENİZ, PATRİOT ALABİLİRİZ" DEDİK

ABD'den olumlu açıklamalar geldi. NATO çerçevesinde ise isteklerimiz ortada. ABD, Hollanda Patriot'larını çekti. Amerika istese gelip şu an Patriot'unu koyabilir. Havadan karadan destek verebileceklerini söylediler.

Dünya SİHA'larımızı konuşuyor. Almak için sıradalar.



İNGİLİZ BASINI MANŞETTEN VERDİ: ERDOĞAN GÖRÜŞMEYİ TERK ETTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel temasları Avrupa basınında büyük ilgi gördü. İngiliz The Times gazetesi, manşetten verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'yi yeterli sayıda mülteci almamakla suçlayarak toplantıyı terk ettiğini yazdı

The Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı.



Gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı.



THE TIMES'IN ÖZEL HABERİ



Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti.

ERDOĞAN TOPLANTIYI TERK ETTİ



Erdoğan AB'yi; yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti. Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardım da öngören anlaşmanı yenilenmesi ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtildi.

"TÜRKİYE'YLE ARAMIZDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR"



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde "anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için" bir araya geleceklerini açıklamıştı.



DİĞER GAZETELER NE DİYOR?



Başkan Erdoğan'ın Brüksel gezisiyle ilgili olarak diğer İngiliz gazetelerinde de çeşitli haberler var.



Guardian gazetesi, AB liderlerinin Erdoğan'la "açık sözlü" bir diyaloğa girdiklerini kabul ettiklerini yazıyor.



Financial Times gazetesi AB'nin Türkiye'yle, "gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen" bir anlaşma yapmak istediğini vurguluyor.



Daily Telegraph gazetesine göre ise AB, göçmenleri birlik sınırları dışında tutması koşuluyla Türkiye'ye daha fazla maddi yardım yapabilir.