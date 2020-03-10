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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki görüntülere sert tepki: Rus medyasının yaptığı büyük saygısızlık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN MOSKOVA'DAKİ GÖRÜNTÜLERE SERT TEPKİ

Son dakika haberine göre Çavuşoğlu, 'de ile gerçekleşen zirve hakkında soruları yanıtladı. 'daki görüntülerle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Rus medyasının yaptığı büyük saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bişey değil. En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar." diyerek tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, AA Editör Masası'ndan gündeme dair açıklamalarda bulundu. 'daki görüntülerle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, Rus medyasına çok sert çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki görüntülere sert yanıt: Rus medyasının yaptığı büyük saygısızlık |Video BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN MOSKOVA'DAKİ GÖRÜNTÜLERE SERT YANIT: RUS MEDYASININ YAPTIĞI BÜYÜK SAYGISIZLIK |VİDEO

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasının o kısmı:

"PESKOV 'YANLIŞ BİR HABER OLMUŞ' DEDİ"
medyasını anlıyorum da bizim içerde bu kara propagandadan memnun olmuş o kadar çok kişi var ki, onları anlamıyorum. İdrak etmekte zorlanıyorum.

Protokolün ne olduğunu bilmek lazım. Ortada bir buluşma noktası var. İki lider farklı taraflardan geliyor. Çıkışta da kapıya kadar uğurladı Putin.

Peskov da büyükelçimize ulaştı. Resmi tutumumuz bu değil, yanlış bir haber olmuş dedi. Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse, Putin de öbür tarafta 1 dakika bekledi. Çünkü ortada buluşma noktası.

''RUS MEDYASININ YAPTIĞI BÜYÜK SAYGISIZLIK''
Bunlar nezaket kurallarıdır. Basına açık kısımda liderlerin hitabetleri oldu. Gerçekten bundan bir şey çıkarmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Böyle bir şeyi izah etmek zorunda kaldığımız için üzülüyoruz. Rus medyasının yaptığı büyük bir saygısızlıktır. Rus medyasının bunun magazin haline getirmesi de doğru değil. Rusya, bunun kendi tutumu olmadığını, basının seviyesiz olduğunu söyledi.

Rus medyası, en ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyor. Uçak krizinde de gördük bunu. Biz yapıyor muyuz kara propaganda? İlişkiler iniş çıkışlı olabilir.

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