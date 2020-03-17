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Avrupa'da yaşayan Türkler tahliye ediliyor! Uçak İstanbul Havalimanı'na indi |Video
Avrupa'da yaşayan Türklerin koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edilme süreci başladı. Bu gece sona erecek süreç sonucu 3 binin üzerinde Türk vatandaşı yurda getirilecek. Türkiye'ye getirilecek vatandaşları taşıyan ilk uçak geniş güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indi.
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