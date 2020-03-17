17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.03.2020

Avrupa'da yaşayan Türkler tahliye ediliyor! Uçak İstanbul Havalimanı'na indi |Video

Avrupa'da yaşayan Türklerin koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edilme süreci başladı. Bu gece sona erecek süreç sonucu 3 binin üzerinde Türk vatandaşı yurda getirilecek. Türkiye'ye getirilecek vatandaşları taşıyan ilk uçak geniş güvenlik önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indi.
Avrupada yaşayan Türkler tahliye ediliyor! İstanbul Havalimanına ilk uçak indi AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLER TAHLİYE EDİLİYOR! İSTANBUL HAVALİMANI'NA İLK UÇAK İNDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Avrupa'da yaşayan Türkler tahliye ediliyor
Avrupa'da yaşayan Türkler tahliye ediliyor
Koronavirüse karşı aşı bulundu mu?
Koronavirüse karşı aşı bulundu mu?
Fransa'daki Türklerin durumu nasıl?
Fransa'daki Türklerin durumu nasıl?
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı
Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı
İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
İsyan çıkmıştı! Yüzlerce mahkum hapishaneden kaçtı
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Koronavirüs aşısına bir adım daha yaklaştılar
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Çavuşoğlu'ndan "koronavirüs" açıklaması
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Canlı yayında bir anda yere yığıldı!
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Koronavirüs aşısı ilk kez denendi! İşte o görüntüler
Umreden dönenlere otel konforunda gözetim
Umreden dönenlere otel konforunda gözetim
Daha Fazla Video Göster