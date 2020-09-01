Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çok kritik açıklamalar yaptı. Milli bayramlarımız arasında sanal yarışlar oluşturuluyor" diyen Ömer Çelik, "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez." ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında flaş bir açıklama yapan Çelik, "Türkiye burada yüzde yüz haklıdır. Yunanistan bir korsan devlettir!" dedi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert sözlerle yüklenen Çelik, "Türkiye ile nasıl konuşacağını bilmeli... Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ

Terörle mücadele konusunda kahramanlarımız canlarını feda ediyor. Mekanları cennet olsun. 3 Eylül'de başlayan Diyarbakır annelerinin nöbeti 3 Eylül'de 1. yılını dolduruyor. Ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, diğerleri de kavuşmaya devam ediyor. Bütün annelerinin ellerinden öpüyoruz.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Yaraların sarılması için insan üstü çaba sarf edildi. Hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. 2020 senesinde birçok doğal afetle karşılaştık. Giresun'daki seldeki çalışmaları Cumhurbaşkanımız ilçe ilçe takip etti. Bakanlarımız derhal bölgeye gitti.

Gelinen noktada 179 mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmış, kapanan köy yolları açılmıştır. Bölge halkına ekonomik destek sağlanmıştır. Sel felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek.

MALAZGİRT VE 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Milli bayramlarımız arasında sanal yarışlar oluşturuluyor. Geçtiğimiz günlerde milletimiz için önemli günleri kutladık. Malazgirt ve 30 Ağustos zaferleri. Malazgirt ve 30 Ağustos'ta aynı mesajın verildiğini görürüz. Bir tanesinde buraya geldiğimiz diğerinde ise buraya geldiğimiz ve gitmeyeceğimiz mesajı verildi. Üzücü olan bayramların yarıştırılması. İçişleri Bakanlığı'nın bunu yasakladığı gibi şeyle söylendi bunlar yalandır. Bu yalanlar hızlı şekilde oluşturuluyor ve yayılıyor. Bir fitne şebekesi bunları yayıyor. Kovid çerçevesinde diğer bayramlarda hangi tedbirler uygulandıysa, 30 Ağustos'ta da uygulandı. Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez.

TERÖRLE MÜCADELE

DEAŞ'la mücadele konusu önemli bir konu. Cumhurbaşkanımız bunların İslam'la alakasının olmadığını belirtti. DEAŞ'a en büyük kayıplara verdirmiş ülkeyiz. DEAŞ'la PKK/PYD arasında bağlar vardır. Hepsiyle aynı mücadele yürütülmeli.

YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNDE SON DURUM NE?

Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Kovid tedbirleri dolayısı ile 18 Eylül'e kadar uzaktan eğitim devam edecek. Her gün öğretmen kardeşlerimiz öğrencileri ile canlı görüşme yapabilecek. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar için EBA destek noktaları açıldı.

VENEZUELA'DAN "PEYNİR İTHAL EDİLECEK" İDDİASI

Venezuella'dan peynir ithal edileceğine dair bir şey ortaya atıldı, böyle bir şey yok.

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM! YUNANİSTAN VE MACRON'A FLAŞ YANITLAR...

Türkiye burada yüzde yüz haklıdır. Yunanistan bir korsan devlettir. Yunanistan boyunu aşan işlere kalkışıyor. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Türkiye yüzde yüz haklıdır. Uluslararası anlaşmalara baktığımızda da haklılığını görürüz. AB Yunanistan'ın yaptıklarını destekler noktadır. Yapılan iş Yunanistan'ın şımarıklığını artıracak şekildedir. Biz çalışmalarımızı yetki alanda yapıyoruz. Meis adasının kıta sahanlığı olamaz. Türkiye'ye 2 kilometre Yunanistan'a 540 kilometre uzaklıktadır. Paris Anlaşması'na göre Meis Adası silahsızlandırılmıştır. Belli ölçüde bir güç bulunabilir. Yunan Başbakanı'nın gidip yalvarmadığı ülke kalmamıştır. Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı veya sonradan özür dilenecek bir eylemin özrünü kabul etmeyeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz.

(Yunanistan) Güvenilir bir muhatap arıyorsanız Türkiye'den daha güvenilir bir muhatap yoktur.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A 'KIRMIZI ÇİZGİ' TEPKİSİ

Türkiye ile nasıl konuşacağını bilmeli... Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz.

(Doğu Akdeniz) Fransızların oraya Rafale uçaklarını getirerek ya da Güney Kıbrıs'la tatbikat yaparak elde edeceği hiçbir şey yok. Bütün bu diplomasinin sonucu Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır.

MİLLETVEKİLİ BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU'NUN DARBEDİLMESİ

Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi?"

KORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Sağlık Bakanımız ve İçişleri bakanımız gerekli çalışmaları yapıyor. Vaka sayısında artış devam ederse bazı izlerde yeni tedbirler alınabilir, ancak şu an böyle bir şey söz konusu değil.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN TEST İSTENDİĞİ İDDİASI

(Adli yıl açılışında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs tersti istendiği iddiası) Bu tip toplantılarda katılım söz konusu olduğunda test yaptırılır. Test yaptırmak katıldığınız topluluğa saygınızı gösterir.