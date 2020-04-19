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ABD’nin koronavirüs raporu sızdı! Güneş ışığında… |Video
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle (Covid-19) ilgili en fazla merak edilen konulardan biri havaların ısınmasıyla birlikte virüsün etkisini kaybedip kaybetmeyeceği. Konu ile ilgili olarak ABD’de iç güvenlik bakanlığının bir yazışması basına sızdı. O yazışmaya göre havaların ısınması güneşin çıkması ile birlikte virüs etkisini kaybedecek. İşte detaylar...
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