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19.04.2020

ABD’nin koronavirüs raporu sızdı! Güneş ışığında… |Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle (Covid-19) ilgili en fazla merak edilen konulardan biri havaların ısınmasıyla birlikte virüsün etkisini kaybedip kaybetmeyeceği. Konu ile ilgili olarak ABD’de iç güvenlik bakanlığının bir yazışması basına sızdı. O yazışmaya göre havaların ısınması güneşin çıkması ile birlikte virüs etkisini kaybedecek. İşte detaylar...
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