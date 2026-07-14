Bilal Erdoğan: "15 Temmuz, vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır"

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) öncülüğünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde anma programı düzenlendi. Programda konuşan TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 15 Temmuz'un millet iradesinin vesayet odaklarına karşı verdiği tarihî mücadeleyi simgelediğini belirterek, "15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz, vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır." dedi. Bilal Erdoğan, Türk milletinin o gece ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kararlılığın darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını vurguladı.