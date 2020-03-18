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18.03.2020

9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönüşler tamamlandı! |Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden corona virüs nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen vatandaşlara ilişkin 15 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Toplantıda çeşitli kararlar aldıklarını anımsatan Oktay, "Aldığımız kararlar çerçevesinde dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır." bilgisini paylaştı.

Oktay, bu vatandaşların 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır. Tahliye esnasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yaklaşık iki gün gibi kısa bir sürede tüm operasyonun başarıyla tamamlanmasında emekleri geçen tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarımıza, İstanbul ve Kocaeli valiliklerimize teşekkür ediyorum."

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