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Günlerdir süren maraton sona erdi! Meclis'te onayladı

A Haber
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Giriş: 17.12.2021 23:37
Güncelleme:17.12.2021 23:37
6 Aralık'tan bu yana haraketli bir şekilde devam eden bütçe görüşmelerinde son gelindi. TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Ayrıca 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de yasalaştı. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Bütçe kanun teklifi 327 oyla Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.

524 VEKİL OY KULLANDI

TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 red oyu kullanıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 327 oyla kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçesi görüşmelerinin son gününde konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilimler yaşanmış, fikir ayrılıkları kimi zaman maalesef hoş olmayan şekilde üsluplara yansımıştır. Milletimizin şahit olduğu nahoş durumlar için üzüntülerimi belirtmek isterim" dedi.

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