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Son dakika: Gara şehitlerine veda! Şehit Süleyman Sungur için tören düzenlendi

A Haber
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Giriş: 15.02.2021 10:52
Güncelleme:15.02.2021 11:30
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Er Süleyman Sungur için Siirt'te tören düzenlendi.

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Er Süleyman Sungur için Siirt'te tören düzenlendi.

PKK Gara’da 13 sivili nasıl katletti? Abdullah Ağar A Haberde anlattı: Eli kanlı katiller sürüsünü besleyen devletler... PKK GARA'DA 13 SİVİLİ NASIL KATLETTİ? ABDULLAH AĞAR A HABER'DE ANLATTI: ELİ KANLI KATİLLER SÜRÜSÜNÜ BESLEYEN DEVLETLER...
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