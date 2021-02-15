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Son dakika: Gara şehitlerine veda! Şehit Süleyman Sungur için tören düzenlendi
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Er Süleyman Sungur için Siirt'te tören düzenlendi.
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden Er Süleyman Sungur için Siirt'te tören düzenlendi.