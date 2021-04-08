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Son dakika: Fransız medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı! "Erdoğan'ı nasıl durdururuz?" başlığı attı

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Giriş: 08.04.2021 09:45
Güncelleme:08.04.2021 09:57
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB yetkilileri ile görüşmesinden kısa süre sonra Fransız medyasında Başkan Erdoğan'a yönelik skandal bir makale yayımlandı. Türkiye'nin yıllardır bölgedeki güçlü duruşundan rahatsız olan Fransız dergisi "Erdoğan'ı nasıl durdurabiliriz?" başlığı attı.
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