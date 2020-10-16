Son dakika: Fransa'dan alçak provokasyon! France24'ten "Ermenilere saldırdılar" yalanı

Yıllarca Türkiye hakkında yalan haberler yaparak hem batı toplumunu hem de tüm dünyayı Türkiye'ye karşı cephe aldırmaya çalışan batı medyası yeni bir skandala daha imza attı. Fransız devlet kanalı France 24, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan gerilim sonrası Azerbaycan'a destek vermek için Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla konvoy yapılmasını, "İstanbul'da Milliyetçi Türkler Ermeni mahallerini bastı" başlığıyla verdi. Haberde ayrıca Türklerin Ermeni sokaklarını da araçlarla kapattığı yalanına yer verildi.

Son haftalarda Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilimler sonrasında Türkiye'de farklı illerde vatandaşların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sokağa çıkarak Azerbaycan'a destek vermesini hazmedemeyen Fransız devlet kanalı France 24, 5 Ekim tarihinde çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığıyla duyurdu.

"TÜRKLER ERMENİ SOKAKLARINI ARAÇLARLA KAPATTI"

Son yıllarda yalan haberleriyle dünya gündemini meşgul eden batı medyası bir skandala daha imza attı. Vatandaşların Azerbaycan halkına ve ordusuna manevi destek vermek üzere düzenlediği konvoyu baskın olarak duyuran Fransız medyası, Türklerin Ermenilerin yaşadığı mahalleleri araçlarla kapattığı yalanına da haberde yer verdi.

"POLİS BU KONVOYU DERHAL DURDURMALIYDI"

Haberde, İstanbul merkezli bir gazetede çalışan bir gazetecinin yorumu da paylaşıldı. Polisin kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle bu konvoyları anında durdurması gerektiğini belirten gazeteci, yetkililerin bu saldırıları(sözde) umursamadığını ifade etti.