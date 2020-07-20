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Son dakika: Ermenistan neden Tovuz’a saldırdı? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim A Haber’e konuştu

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Giriş: 20.07.2020 17:27
Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Büyükelçi Tovuz'daki Ermenistan saldırısının ardından son durumu anlattı. Ermenistan'ın tarihinde de başka ülkelere kendini kullandırdığını hatırlatan İbrahim, saldırının karşılığının misliyle verildiğini belirtti. Büyükelçi, Türkiye'nin desteği hakkında ise teşekkürlerini iletti. "Türkiyenin kapılarının ve kalbinin bize hep açık olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanan İbrahim, kardeşlik mesajı verdi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Büyükelçi Tovuz'daki Ermenistan saldırısının ardından son durumu anlattı. Ermenistan'ın tarihinde de başka ülkelere kendini kullandırdığını hatırlatan İbrahim, saldırının karşılığının misliyle verildiğini belirtti. Büyükelçi, Türkiye'nin desteği hakkında ise teşekkürlerini iletti. "Türkiyenin kapılarının ve kalbinin bize hep açık olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanan İbrahim, kardeşlik mesajı verdi.

Azerbaycan Milletvekili İgbal Ağazade A Habere konuştu: Azerbaycan her zaman barıştan yanadır. Ermenistan ise savaş istiyor AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ İGBAL AĞAZADE A HABER'E KONUŞTU: AZERBAYCAN HER ZAMAN BARIŞTAN YANADIR. ERMENİSTAN İSE SAVAŞ İSTİYOR
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