Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Büyükelçi Tovuz'daki Ermenistan saldırısının ardından son durumu anlattı. Ermenistan'ın tarihinde de başka ülkelere kendini kullandırdığını hatırlatan İbrahim, saldırının karşılığının misliyle verildiğini belirtti. Büyükelçi, Türkiye'nin desteği hakkında ise teşekkürlerini iletti. "Türkiyenin kapılarının ve kalbinin bize hep açık olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanan İbrahim, kardeşlik mesajı verdi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Büyükelçi Tovuz'daki Ermenistan saldırısının ardından son durumu anlattı. Ermenistan'ın tarihinde de başka ülkelere kendini kullandırdığını hatırlatan İbrahim, saldırının karşılığının misliyle verildiğini belirtti. Büyükelçi, Türkiye'nin desteği hakkında ise teşekkürlerini iletti. "Türkiyenin kapılarının ve kalbinin bize hep açık olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanan İbrahim, kardeşlik mesajı verdi.