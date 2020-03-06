Son dakika: Engin Özkoç'a talimatı Kemal Kılıçdaroğlu mu verdi? Meclis'teki kavgayı kim, neden başlattı? | Video

Son dakika haberi.. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan kavganın yankıları sürüyor. Peki, kavgayı kim, neden başlattı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik hangi sistematik saldırılarda bulundu? CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a o skandal açıklamaları yapmasının talimatını kim verdi? İşte olayın perde arkası…

CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç'un skandal sözlerle imza attığı provokasyon Meclis'i karıştırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler savuran Özkoç, TBMM'de büyük bir kriz yaşanmasına neden oldu. Peki Meclis'teki kavganın fitilini kim ateşledi? CHP'li Özkoç'a provokasyon talimatı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan mı geldi? Meclis'i karıştıran kavganın perde arkası A Haber'de deşifre edildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten hazırlanan ve Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekeler TBMM Başkanlığına sevk edildi. Anayasa'nın 83. maddesine göre Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanacak. Meclis Genel Kurulunda salt çoğunluğun sağlanması durumunda dokunulmazlık kaldırılabilecek. Engin Özkoç, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yargılanıp 1 yıldan fazla ceza alırsa milletvekilliği de düşecek.









