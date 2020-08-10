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Son dakika: Ekonomi yönetimi neden hedefte? A Haber'de dikkat çeken açıklama: Büyük Türkiye'nin doğum sancıları

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Giriş: 10.08.2020 12:40
Güncelleme:10.08.2020 12:51
Son dakika haberi... Ekonomi yönetimi neden hedefte? Türkiye’nin istikrarına kimler neden operasyon yapıyor? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karaca, "Türkiye’nin bu güç anlayışından rahatsız olan belli çevreler Sayın Berat Albayrak’ı hedefe almış durumdalar" ifadelerini kullanarak, "Büyük Türkiye'nin doğum sancıları" dedi.

Son dakika haberi... Ekonomi yönetimi neden hedefte? Türkiye'nin istikrarına kimler neden operasyon yapıyor? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK TÜRKİYE'NİN DOĞUM SANCILARI

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, "Türkiye bugün artık 2001'in 99'un Türkiye'si değil. Yaptıklarıyla bölgesinde etkisiyle yarattığı gücüyle yepyeni bir güç anlayışını sergiliyor. Türkiye'nin bu güç anlayışından rahatsız olan belli çevreler Sayın Berat Albayrak'ı hedefe almış durumdalar. Biz bu oyunları 2018'in yaz aylarında yine o günlerde de gördük. Bunların hiçbiri sonuç vermedi. Bunlar büyük Türkiye'nin doğum sancıları. Bunları çok iyi analiz etmemiz lazım. Nedir Berat Albayrak'ı meseleleri? Berat Albayrak milli bir insan. Sıfırdan gelip netice almış bir insan bunu kabullenemiyorlar." ifadelerini kullandı.

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