08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan linç cephesine karşı kararlı duruş: Yanındayız!

ekonomisine, ihracata dayalı katma değer üreten perspektifle yeni bir rota çizerek saldırılara karşı bağışıklığını güçlendiren, pandemi sürecinde de izlediği politikalarla güçlenen toparlanmanın hazırlayıcısı olan , küresel çetenin ve yerli işbirlikçilerinin bir kez daha hedefi haline geldi. Bakan Albayrak'la ilgili 'liler başta olmak üzere sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonlarına milletvekilleri ve bakanlardan tepki geldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan linç cephesine karşı kararlı duruş: Yanındayız!

FAİZ LOBİSİNE İNAT YANINDAYIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, #BeratAlbayrakinYanindayiz etiketiyle paylaştığı mesajında "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HÜKÜMETİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETLİ YÖNETİMİ İLE DİMDİK AYAKTADIR!

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır.
Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz.
Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız. Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz.
Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Lejyoner siyaseti ile hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir.
Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır.

Küresel tetikçiler Bakan Albayrak üzerinden Türk ekonomisini hedef aldı! ANALİZ KÜRESEL TETİKÇİLER BAKAN ALBAYRAK ÜZERİNDEN TÜRK EKONOMİSİNİ HEDEF ALDI! ANALİZ

* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye'nin önü açıktır. BeratAlbayrakinYanindayiz.

* Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Milleti ve ülkesi için çalışan Berat Albayrak'ın yanındayız.

*Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar: İyi günde kötü günde #BeratAlbayrakYanindayiz.

*Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ne yazık ki; ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler diyenler, ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Bu zihniyet zilliyete mahkumdur. Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HÜKÜMETİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZIN DİRAYETLİ YÖNETİMİ İLE DİMDİK AYAKTADIR!
Son dakika: A Haber canlı yayınında flaş sözler: Berat Albayrak olmasa da bu oyun devam edecek! SON DAKİKA: A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ SÖZLER: BERAT ALBAYRAK OLMASA DA BU OYUN DEVAM EDECEK!
Küresel tetikçiler Bakan Albayrak üzerinden Türk ekonomisini hedef aldı! ANALİZ KÜRESEL TETİKÇİLER BAKAN ALBAYRAK ÜZERİNDEN TÜRK EKONOMİSİNİ HEDEF ALDI! ANALİZ

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