Son dakika: Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi! Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj

Son dakika haberi... Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da yapılacak müzakere görüşmelerinde. Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da heyetlerle bir araya geldi. Görüşmeler öncesi heyetlere hitap eden Başkan Erdoğan "Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi. Erdoğan, "Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız." ifadelerini kullandı. Müzakereler yarın da devam edecek.

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