29 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi! Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj

Son dakika: Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi! Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2022 09:56
Son dakika haberi... Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da yapılacak müzakere görüşmelerinde. Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.  Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da heyetlerle bir araya geldi. Görüşmeler öncesi heyetlere hitap eden Başkan Erdoğan "Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi. Erdoğan, "Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız." ifadelerini kullandı. Müzakereler yarın da devam edecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın gözü İstanbul’da! Flaş mesaj
Dünyanın gözü İstanbul'da! Flaş mesaj
Barışın kapısı İstanbul’da aralanır mı?
Barışın kapısı İstanbul’da aralanır mı?
Kiev’de son durum ne?
Kiev’de son durum ne?
Dünyanın gözü İstanbul’da!
Dünyanın gözü İstanbul’da!
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara’nın gündeminde ne var?
S-400 konusunda net mesaj!
S-400 konusunda net mesaj!
Tarihi görüşmenin adresi Dolmabahçe!
Tarihi görüşmenin adresi Dolmabahçe!
Marketlerin fiyat oyunu nasıl işliyor?
Marketlerin fiyat oyunu nasıl işliyor?
Yeni hamle: 81 ilde kurulacak
Yeni hamle: 81 ilde kurulacak
Başkan Erdoğan KDV oranlarında indirime gidildiğini açıkladı
Başkan Erdoğan KDV oranlarında indirime gidildiğini açıkladı
Bir İETT klasiği! Bağcılar’da alev alev yanan otobüs büyük korku yarattı
Bir İETT klasiği! Bağcılar'da alev alev yanan otobüs büyük korku yarattı
Müzakereler nasıl sonuçlanacak?
Müzakereler nasıl sonuçlanacak?
Daha Fazla Video Göster