Son dakika: Dünyanın gözü Ankara’da! Başkan Erdoğan – Mike Pence görüşmesinde masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. 15.45'te başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD – Türkiye ilişkileri ve Erdoğan- Pence görüşmesiyle ilgili detayları A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün anlattı.