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Son dakika: Dünyada sadece 3 ülkede var! A Haber “Sanal Taktik Eğitim Merkezi”nde |Video

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Giriş: 15.05.2020 15:16
Güncelleme:15.05.2020 15:21
Son dakika haberi... Özel Hareket ekipleri “Sanal Taktik Eğitim Merkezi”nde eğitiliyor. Dünyada sadece 3 ülkede olan sanal operasyon merkezi faaliyette. A Haber ekibi o merkezi görüntüledi. Muhabirimiz Murat Sekban, devam eden eğitimleri canlı yayında aktardı.

Özel Hareket ekipleri "Sanal Taktik Eğitim Merkezi"nde eğitiliyor. Dünyada sadece 3 ülkede olan sanal operasyon merkezi faaliyette. A Haber ekibi o merkezi görüntüledi. Muhabirimiz Murat Sekban, devam eden eğitimleri canlı yayında aktardı.

SADECE 3 ÜLKEDE VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabın üzerinden Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin (SATEM) fotoğraflarını paylaşarak, "Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi'ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır" ifadelerine yer verdi.

Dünyada sadece 3 ülkede var!
Dünyada sadece 3 ülkede var!
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