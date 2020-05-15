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Son dakika: Dünyada sadece 3 ülkede var! A Haber “Sanal Taktik Eğitim Merkezi”nde |Video
Son dakika haberi... Özel Hareket ekipleri “Sanal Taktik Eğitim Merkezi”nde eğitiliyor. Dünyada sadece 3 ülkede olan sanal operasyon merkezi faaliyette. A Haber ekibi o merkezi görüntüledi. Muhabirimiz Murat Sekban, devam eden eğitimleri canlı yayında aktardı.
Özel Hareket ekipleri "Sanal Taktik Eğitim Merkezi"nde eğitiliyor. Dünyada sadece 3 ülkede olan sanal operasyon merkezi faaliyette. A Haber ekibi o merkezi görüntüledi. Muhabirimiz Murat Sekban, devam eden eğitimleri canlı yayında aktardı.
Özel Hareket ekipleri "Sanal Taktik Eğitim Merkezi"nde eğitiliyor. Dünyada sadece 3 ülkede olan sanal operasyon merkezi faaliyette. A Haber ekibi o merkezi görüntüledi. Muhabirimiz Murat Sekban, devam eden eğitimleri canlı yayında aktardı.
SADECE 3 ÜLKEDE VAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabın üzerinden Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin (SATEM) fotoğraflarını paylaşarak, "Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi'ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır" ifadelerine yer verdi.