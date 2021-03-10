Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal haritaya tepki: Bir an önce açıklama bekliyoruz

Papa Francisus'un tarihi Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye’nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülüyor. Dışişleri Bakanlığı yaşanan çirkin olaya tepki göstererek "Bir an önce açıklama bekliyoruz" dedi.

Papa Francisus'un tarihi Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye'nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülüyor. Dışişleri Bakanlığı yaşanan çirkin olaya tepki göstererek "Bir an önce açıklama bekliyoruz" dedi.