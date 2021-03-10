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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal haritaya tepki: Bir an önce açıklama bekliyoruz

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Giriş: 10.03.2021 15:37
Güncelleme:10.03.2021 15:51
Papa Francisus'un tarihi Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye’nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülüyor. Dışişleri Bakanlığı yaşanan çirkin olaya tepki göstererek "Bir an önce açıklama bekliyoruz" dedi.

Papa Francisus'un tarihi Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye'nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görülüyor. Dışişleri Bakanlığı yaşanan çirkin olaya tepki göstererek "Bir an önce açıklama bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığından skandal haritaya tepki DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SKANDAL HARİTAYA TEPKİ
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