Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok sert Filistin yanıtı

Türkiye’den İsrail ile anlaşan BAE’ye çok sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan önemli açıklamada "Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir" denildi.



Bakanlık açıklamsı şöyle;



FİLİSTİN'İN TEPKİSİNİ HAKLI BULUYORUZ

"ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve Yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz.

2002 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde Arap Ligi tarafından geliştirilen ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nca da desteklenen Arap Barış Planı'nın BAE tarafından tek yanlı bir tasarrufla ortadan kaldırılmaya çalışılması son derece endişe vericidir.



BAE, FİLİSTİN'İN İRADESİNİ DE YOK SAYMAKTADIR

Hal böyle iken, sözkonusu üçlü bildiriyi Filistin davasına destek olarak takdim etmenin hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır.

BAE liderliğinin Filistin halkının ve Yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail'le müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiç bir şekilde yoktur.

Kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederken, bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE'nin bu riyakar davranışını tarih de, bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir."



FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden (FHKC), yapılan yazılı açıklamada, BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasının Arap milletine karşı yeni bir komplo olduğu kaydedilerek, "BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançerdir. Bu kez BAE'nin onayıyla daha saldırgan bir savaşın ve topraklarımızda siyonizm, Yahudileştirme ve yerleşim birimlerinin genişlemesinin yolu açılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Başta BAE'nin İsrail'de büyükelçilik binasının inşası olmak üzere iki ülke arasındaki anlaşmanın Arap milletine karşı bir tehdit, Filistin halkına karşı da düşmanca bir adım olduğu ifade edildi.

BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasının ABD Başkanı Trump'tan ülkesindeki seçmenlere bir mesaj taşıdığı dile getirilen açıklamada, söz konusu adımın ulusal davalarını tasfiye etmeyi amaçlayan "Yüzyılın Anlaşması" planının önünü açtığı aktarıldı.

FKÖ YETKİLİSİNDEN BAE'YE TEPKİ: "LÜTFEN BİZE İYİLİK YAPMA"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi ise BAE'nin,"iki devletli çözüm şansını korumak" için İsrail'le normalleşildiği açıklamasına tepki gösterdi.

Aşravi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamaya karşı "Lütfen bize iyilik yapma. Biz kimsenin incir yaprağı değiliz. (Kimsenin kusurunu örtmeyeceğiz)" ifadesini kullandı.

FKÖ yetkilisi BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a da hitaben "Ülkenin soyulmasından sıkıntı duymamış olabilirsin. İşgal ve esaret altında yaşamanın acısını da duymamış olabilirsin. Evin yıkılmamış, sevdiklerin öldürülmemiştir, dostların tarafından da satılmamışsındır." şeklinde paylaşımda bulundu.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığını savunmuştu.

Hamas, Fetih ve İslami Cihad hareketleri de BAE-İsrail anlaşmasına tepki göstermişti.

TRUMP ANLAŞMAYI DUYURDU, İSRAİL VE BAE DOĞRULADI

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.