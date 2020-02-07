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07.02.2020

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş İdlib açıklaması ve AP'ye PKK eleştirisi

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini söyledi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu’dan kırmızı listedeki teröristlerin AP'de ağırlanmasına tepki gösterdi ve "Avrupa ikiyüzlülük sergilemekten yorulmadı." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"RUSYA'DAN ANKARA'YA DIŞİŞLERİ HEYETİ GELECEK"

Rejimin saldırganlığı yüzünden birçok insan evini terk etmek zorunda kaldı ve rejim bizim askerlerimize de saldırdı 8 şehidimiz oldu ve karşılığını verdik bundaki kararlılığımızı Rusya'ya da ilettik. Rusya ile süreci tekrar ele alıyoruz.

İdlib'de insani felaketi durdurmak için gerekeni yapacağız. Rejim askeri çözümle barış getireceğine inanıyor. Rusya'dan yarın Ankara'ya Dışişleri heyeti gelecek.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİSTLERİN AP'DE AĞIRLANMASINA TEPKİ

Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü biz anlatmaktan yorulduk. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise yorulmadı. Bir terör örgütünün kırmızı bültenle aranan insanlarının AP'de ağlanmasını neyle izah edeceğiz. Geçmişte de buna benzer toplantılar yapmışlardı biz tepki gösterdik.

Bu sefer bu isimleri listede göstermediler. Arkadaşlarımız Remzi Kartal'ın da aralarında bulunduğu teröristlerin salonda bulunduğunu tespit etti. Bu politikalar AB'ye güveni sarsıyor.

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