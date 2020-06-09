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Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş talimat | Video
"TUTARLI POLİTİKALAR MASAYA YATIRILACAKTIR"
Yalçın, gündemin ve siyasi gelişmelerin değerlendirileceği toplantılarda koronavirüs salgınının Türkiye'ye sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan etkileriyle önümüzdeki dönemde yol açması muhtemel sonuçlar üzerine görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Toplantılarda, siyasi partiler ve seçim kanunlarıyla ilgili muhtemel değişiklikler bağlamında MHP'nin belirlediği öncelikler yanında, yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının safahatı gözden geçirilecektir. Toplantılarda; Türkiye'nin ABD ve AB başta olmak üzere Batı'yla ilişkilerinde gelinen son nokta değerlendirilecek Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'de atılan kararlı adımlar ve bunların yansımalarına dair MHP'nin millî menfaatler bağlamında sürdürdüğü tutarlı politikalar bir kez daha masaya yatırılacaktır. Bu çerçevede alınması gereken yeni tedbirler ve takip edilmesi icap eden yeni politikalar en geniş anlamda istişare dilecektir. Toplantılarda, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemlerin uygulanmasına, fizikî ve sosyal mesafenin korunmasına titizlikle riayet edilecektir."