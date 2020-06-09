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Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş talimat | Video

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Giriş: 09.06.2020 16:12
Güncelleme:09.06.2020 16:43
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde seri istişare toplantısı düzenleneceğini, bu kapsamda ilk olarak Başkanlık Divanı toplantısının 15 Haziran'da gerçekleşeceğini açıkladı. Toplantılarda, siyasi partiler ve seçim kanunlarıyla ilgili muhtemel değişiklikler bağlamında MHP'nin belirlediği öncelikler yanında, yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının safahatı gözden geçirilecek ve Türkiye'nin iç ve dış meseleleri masaya yatırılacak. MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 21'inci yüzyılı kuşatacak yeni politikaların oluşturulmasına ve Türkiye'nin önündeki meselelerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde seri istişare toplantısı düzenleneceğini bildirdi. Yalçın, "Bu çerçevede; öncelikle 15 Haziran'da, koronavirüs salgını dolayısıyla bir süredir yapılmayan Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleştirilecektir. 19 Haziran'da Genel Merkez Gün Sazak toplantı salonunda saat 14.00'te Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapılacaktır. 26 Haziran'da saat 14.00'te yine parti genel merkezinde yapılacak toplantıda milletvekillerimizle bir araya gelinecektir. 27 Haziran'daki il başkanları toplantısı ise saat 14.00'te gerçekleştirilecektir" dedi.
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"TUTARLI POLİTİKALAR MASAYA YATIRILACAKTIR"

Yalçın, gündemin ve siyasi gelişmelerin değerlendirileceği toplantılarda koronavirüs salgınının Türkiye'ye sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan etkileriyle önümüzdeki dönemde yol açması muhtemel sonuçlar üzerine görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantılarda, siyasi partiler ve seçim kanunlarıyla ilgili muhtemel değişiklikler bağlamında MHP'nin belirlediği öncelikler yanında, yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının safahatı gözden geçirilecektir. Toplantılarda; Türkiye'nin ABD ve AB başta olmak üzere Batı'yla ilişkilerinde gelinen son nokta değerlendirilecek Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'de atılan kararlı adımlar ve bunların yansımalarına dair MHP'nin millî menfaatler bağlamında sürdürdüğü tutarlı politikalar bir kez daha masaya yatırılacaktır. Bu çerçevede alınması gereken yeni tedbirler ve takip edilmesi icap eden yeni politikalar en geniş anlamda istişare dilecektir. Toplantılarda, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemlerin uygulanmasına, fizikî ve sosyal mesafenin korunmasına titizlikle riayet edilecektir."

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