AK Parti'den son dakika açıklaması: Oy oranlarımız...
AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Son günlerde geleneksel ve dijital medyada yandaş anket firmaları tarafından manipülatif, gerçeklerle bağdaşmayan anketler ve oy oranları açıklanmaktadır." değerlendirmesini yaptı. Dağ, AK Parti'nin oy oranlarındaki son durumu da açıkladı. İşte ayrıtılar...
AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yazılı açıklamasında, AK Parti Ar-Ge Başkanlığının, toplumsal meselelerde vatandaşların bakış açısını, düşüncelerini ve hissiyatını politika yapım süreçlerinin önemli bir unsuru olarak gördüğünü, bu vesileyle toplumu ilgilendiren ve ülke gündeminde kendine yer bulan önemli meselelerde, düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptığını belirtti.
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