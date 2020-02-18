Devlet Bahçeli’den “Darbe söylentileri” açıklaması: Hevesleri mezarlarında kalacaktır

MHP lideri Devlet Bahçeli son dönemde gündeme gelen “darbe söylentileri” ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, “Darbeye heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil mezarlarında kalacaktır.” İfadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, darbe söylentileri ile ilgili olarak "Darbeye heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil mezarlarında kalacaktır." Dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamalarından satır başları:

"Son günlerde korkuları kaşıyan bazı gelişmeler yaşanmaktadır. Ortak akıl devre dışıdır. Ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk iddiaları, sosyal gerilimler, FETÖ'nün siyasi ayağı konusundaki kutuplaşmalar, intihar örnekleri, eski Genelkurmay Başkanlarının talihsiz açıklamaları üst üste yığılmaktadır.

"CIA'NIN RAPORU YENİ BİR DARBE İHTİMALİNİ ADİCE AÇIKLAMIŞTIR"

Kahraman Türk askeri cephedeyken TSK hakkında yapılan yorumlar, bir diğer düşman sevindiren rezilliklerdir. Türk askeri tartışmaların içine neden çekiliyor? Polemiklere havale edilmesi tehlikeli, yanlış değil midir? Türkiye üzerinde vahşi bir oyun kurgulanmaktadır. Pentagon ve CIA'nın raporu yeni bir darbe ihtimalini adice açıklamıştır. Darbe iddiaları herkesin diline düşmüştür.

"HEVESLERİ MEZARDA KALACAKTIR"

Herkese çağrım şudur; ön yargıları bir kenara bırakalım. Birbirimize sahip çıkalım. Çözemediğimiz sorunları derin dondurucuya bırakalım. Başka bir Türkiye yok. Darbeyi aklından geçiren varsa 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertipte muvaffak olamayacaktır. Türkiye'nin tasfiyesi anlamına gelecektir. Darbeye heves edenlerin hevesleri mezarda kalacaktır. Darbeye göz kırpanların Esad'dan farkı olmayacaktır. MHP herkesi ortak akılda buluşmaya, kucaklaşmaya davet etmektedir. Elimizi uzatıyoruz Türkiye için birlikte çalışmaya."