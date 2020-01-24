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24.01.2020

Son dakika deprem! Elazığ’da deprem | Malatya’dan da hissedildi! İşte ilk görüntüler

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deprem çevre illeri de etkiledi. Özellikle Malatya depremi en fazla hisseden çevre illerden biri oldu. Deprem sonrası Malatya’dan görüntüler…

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Elazığ’da deprem | Malatya’dan da hissedildi! İşte ilk görüntüler
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