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Cumhuriyet gazetesinin iftirasına A Haber canlı yayınında yanıt verdi: Dava açacağım...

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Giriş: 23.10.2021 22:18
Güncelleme:23.10.2021 22:21
Son dakika haberi: Cumhuriyet gazetesi vakıfları hedef aldı. Gazetenin birinci sayfasında, "Yandaş derneklere ilişkin uyarıda bulunan vali yardımcısı şikayet edilmiş, 1 yıl açığa alınmış. 'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi'" ifadelerine yer verildi. Sözde gazetenin hedefindeki Vali Yardımcısı Salih Altun, A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programında bu çirkin iftiraya sert yanıt verdi. Canlı yayında konuşan Altun, "Bu son derece münasebetsizce bir durum, TÜGVA yetkilileriyle de görüştüm, onlar da dava açacak ben de açacağım." dedi.

Milletin vakıfları neden hedefte?

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