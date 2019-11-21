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21.11.2019
Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkemeden direnme kararı
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi davasında Yargıtay’ın bozma kararına karşı Kadri Gürsel haricinde direnme kararı verdi. Dosya, yeniden Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gidecek. Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yeniden yargılandığı davada mahkeme, Kadri Gürsel'in beraatine karar verdi. Detayları SABAH Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman anlattı.
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