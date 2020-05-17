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Son dakika: Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei evinde ölü bulundu |Video

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Giriş: 17.05.2020 12:36
Güncelleme:17.05.2020 12:41
Son dakika haberi... Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin Herzliya kentindeki evinde ölü bulunduğu bildirildi. Detayları Anadolu Ajansı Otra Doğu temsilcisi Turgut Alp Boyraz, detayları A Haber canlı yayınında anlattı. .

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei (58), Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Herzliya kentindeki rezidansında ölü bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Polis, Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu yazdı.

Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.

Son dakika: Çinin İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu SON DAKİKA: ÇİN'İN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ÇİN'İN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ SON MAKALESİNDE ÜLKESİNİN KOVİD-19 İLE MÜCADELESİNİ YAZMIŞTI

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin (58), ölümünden birkaç gün önce İsrail gazetesinde Pekin yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında attığı adımları anlatan makalesi yayımlanmıştı.

Büyükelçi Du Wei, 12 Mayıs'ta Jerusalem Post gazetesinde çıkan makalesinde, Çin'in Kovid-19 ile mücadelede gerekli adımları attığı ve Pekin yönetiminin salgına ilişkin bilgileri "şeffaf" şekilde paylaştığını savundu.

Çin'in Kovid-19'a karşı ilk savunma cephesi oluşturarak salgının seyrini değiştirdiğini öne süren Büyükelçi, "Çin'in kararlı adımları, şeffaf iş birliği ve Çin halkının büyük fedakarlığı olmasa salgın çok daha feci olabilirdi." ifadesini kullandı.

Makalesinde Yahudi geleneğinde Tevrat'ın yorumu olarak bilinen Talmud'dan da alıntı yapan Du Wei, Pekin yönetiminin Kovid-19'a dair bazı bilgileri gizlediği yönündeki eleştirilere değinerek, "Çin sorumlu bir paydaştır ve gerçeği söylemekten korkmaz. Boş hastane yatakları, kapanan karantina bölgeleri, fabrikalardan çıkan buharlar Çin'in verilerini destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya kentinde bu sabah rezidansında ölü bulunmuştu.

İsrail polisi Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, yerel basın ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği yönünde olduğunu yazmıştı.

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