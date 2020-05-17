Son dakika: Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Gelen son dakika haberine göre, Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Son dakika haberi; Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'in evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Daha önce Çin'in Ukrayna Büyükelçisi olarak görev yapan Wei'in ocak ayında İsrail'deki görevine başladığı ifade edildi.
58 yaşındaki büyükelçi Herzliya'da ikamet ediyordu.
İsrail polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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