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Son dakika: Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre, 'in Büyükelçisi Du Wei'nin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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ÇİN'İN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

; 'in Büyükelçisi Du Wei'in evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Daha önce Çin'in Büyükelçisi olarak görev yapan Wei'in ocak ayında İsrail'deki görevine başladığı ifade edildi.

58 yaşındaki büyükelçi Herzliya'da ikamet ediyordu.

İsrail polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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