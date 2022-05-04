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SON DAKİKA: CHP’nin güncel oy oranı ne kadar? Eski CHP’li Yılmaz Ateş A Haber’de duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2022 22:47
Son dakika haberi… CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber’de “Melih Altınok ile Sebep Sonuç” programına konuk oldu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi yolunda önemli yorumlarda bulunan Ateş, CHP’nin güncel “oy” oranını paylaştı. Oy oranında CHP’nin büyük düşüş yaşadığı görüldü.

A Haber'de CHP ve 6'lı masa ile ilgili önemli mesajlar veren CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu politikaları nedeniyle topa tuttu. Ateş, sözlerinin devamında CHP'deki çöküşü özetleyen güncel oy oranını duyurdu.

Yılmaz Ateş'in açıklamaları şöyle;

6'LI MASA AÇIKLAMASI

Ali Babacan bu konuda haklıdır. Bunlar konuşulmadan önce Türkiye'nin sorunlarına bu 6 siyasi parti nasıl bakıyor? Ortak bir programda uzlaşmaları lazım. Kendi parti programlarını bir kenara bırakacaklar. Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Mesela tarım hayvancılık… Yani nasıl kalkındıracaksın söyle. Elektrik fiyatları fazla geliyor diye eylem yaptın tamam. Kılıçdaroğlu niye demiyor ben demir yollarını geliştireceğim. Anlattığım Atatürk modelinde bu var. O günkü ekonomik koşullara rağmen 1950-80 arasında 300 kilometre demir yolu yapılmıştır.

"KÜRESEL GÜÇLERİN ÇIKARLARINA AYKIRI OLDUĞU İÇİN SÖYLEYEMİYOR"

Kamucu politikalar böyledir. Şimdi bu benim aklıma geliyor da Kılıçdaroğlu'nun mu aklına gelmiyor? Ama söyleyemiyor. Neden? Çünkü bu küresel güçlerin çıkarlarına aykırı olduğu için bunlar dillendirilemiyor.

CHP'NİN GÜNCEL OYU NE KADAR?

Mesela (MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi) Özer Sencer'in 3 Mayıs 2022 dün yaptığı ankete göre orada kararsızlar dağıtılmadan CHP'nin oyu 17. 6'dır.

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