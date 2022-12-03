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Son dakika: CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

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Giriş: 03.12.2022 10:29
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Nilüfer Belediyesi'nde araştırma/ ön inceleme başlatıldığını açıkladı.
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